Coronavirus, primo decesso a Matera. Dichiarazione del Sindaco de Ruggieri

“Abbiamo appreso ufficialmente soltanto ora e siamo purtroppo costretti a registrare la tragica notizia della prima vittima del coronavirus in città. Un evento che mai avremmo voluto che si verificasse e ancor meno avremmo voluto commentare. La Pasqua dei materani è ancora più triste e dimessa. La nostra comunità deve stringersi attorno alla famiglia della persona scomparsa. Il lutto colpisce tutti noi ma non dobbiamo abbatterci. Dobbiamo continuare a combattere e perseverando nel fare quello che stiamo facendo da settimane. Bisogna rimanere in casa per evitare di rendere la vita facile a questo nemico invisibile e pericoloso. Esprimo il cordoglio, anche a nome della città, ai familiari della vittima”.

Correlati