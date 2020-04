ALTAMURA: INTENSIFICATI I CONTROLLI PER I GIORNI DI PASQUA E PASQUETTA

L’appello della Sindaca a restare a casa

Per i giorni di Pasqua e di Pasquetta la Sindaca Rosa Melodia ha già annunciato l’attivazione della sorveglianza e dei controlli delle Forze dell’Ordine ai varchi di entrata ed uscita del centro abitato.

Con un’ordinanza contingibile ed urgente dettata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, inoltre, la Sindaca di Cassano Murge Maria Pia Di Medio, ha disposto la chiusura di tutte le strade comunali di accesso alla Foresta Mercadante.

La Sindaca Melodia a questo proposito ha rivolto un appello alle concittadine ed ai concittadini altamurani:

“Vi invito a non uscire da Altamura per raggiungere le seconde case nel week end di Pasqua. Evitate di organizzarvi in gruppi anche per restare a casa. Evitate gli incontri, per far sì che aumentino i guariti e non i casi positivi al Covid-19. Mi appello a voi, concittadine ed ai concittadini altamurani che siete capaci di qualsiasi sacrificio, come racconta la storia millenaria di questa città”.

10/04/2020

AGGIORNAMENTO DATI COVID-19 AD ALTAMURA

Ieri nessun nuovo caso è stato rilevato, ma ci sono altri 3 guariti.

Dall’inizio dell’epidemia 50 persone sono risultate positive al Covid-19, 17 sono ricoverate, 23 sono presso il proprio domicilio, 5 sono decedute e 5 guarite.

Gli attuali positivi sono 40.

È previsto un ulteriore intervento di sanificazione su tutto il territorio.