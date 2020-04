Negozi, supermercati e centri commerciali chiusi nelle giornate di Pasqua e Pasquetta

Il Sindaco di Matera, Raffaello de Ruggieri, ha disposto con un’ordinanza la chiusura di tutte le attività commerciali della piccola, media e grande distribuzione, di generi alimentari e di bevande, per le giornate di domenica 12 e lunedì 13 aprile 2020.

“Il provvedimento – ha spiegato de Ruggieri – si è reso opportuno tenuto conto che l’apertura degli esercizi commerciali nelle giornate di Pasqua e Pasquetta potrebbero costituire motivo di spostamento non necessario per i cittadini, determinando forme di assembramento che sono dannose in questa fase dell’emergenza. E’ necessario che tutti restino a casa. Bisogna mantenere alta la guardia per continuare la battaglia contro la diffusione del coronavirus”.