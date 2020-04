CHIUSURA OSPEDALE DI CASTELLANETA – LA NOTA DEI SETTE SINDACI DEL VERSANTE OCCIDENTALE DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Con la presente ribadiamo ancora una volta la necessità di ricevere

notizie certe e definitive circa le sorti a cui è stato destinato il

nosocomio San Pio di Castellaneta.

Apprendiamo con la sua nota prot. 60879 del 06/04/2020 delle intenzioni

di procedere ad un cambio di strategia preventiva che prevede “un

capillare monitoraggio di tutto il personale ospedaliero” e la volontà

di una chiusura temporanea del nosocomio per un’azione di sanificazione

degli ambienti.

Ciò resta, ancora una volta, una decisione non condivisa con il

territorio, a causa del mancato coinvolgimento dei Sindaci firmatari

della presente, nonostante le inevitabili ripercussioni che tali scelte

hanno sui Comuni coinvolti.

La necessità di avviare una nuova strategia, più radicale, di chiusura

totale dimostra, di fatto, l’inefficacia delle prime azioni più blande

di mero contenimento del contagio, anche quest’ultime mai condivise con

gli scriventi.

Ferma restando la nostra collaborazione al fianco dell’Asl e degli enti

superiori, tuttavia, si rende, quanto mai necessario, ricevere

garanzie circa i tempi e i modi di quest’ultima azione che si vuole

attuare.

Noi dobbiamo perciò conoscere preventivamente la durata delle operazioni

di sanificazione, le attività che l’ospedale potrà espletare durante il

periodo di chiusura e la data di riapertura.

Tutto ciò si rende necessario per scongiurare qualunque rischio che

questa operazione possa rappresentare un passo irreversibile verso la

temuta e catastrofica chiusura definitiva del presidio ospedaliero, così

come temiamo stia accadendo per il reparto di Neonatologia e Pediatria,

vedi nostra nota del 04/04 u.s. che si allega alla presente.

Tali timori, se confermati, genererebbero una reazione ferma e decisa di

noi Sindaci e delle comunità che rappresentiamo e, proprio per evitare

questa nefasta ipotesi, con la presente chiediamo di confrontarci quanto

prima, eventualmente su piattaforma telematica, anche con il Presidente

Michele Emiliano ed il Direttore del Dipartimento Sanità Vito Montanaro,

che leggono per conoscenza.

Lì, 06 Aprile 2020

I Sindaci del Versante Occidentale della Provincia di Taranto

Il Sindaco del Comune di Castellaneta

f.to Giovanni Gugliotti

Il Sindaco del Comune di Ginosa

f.to Vito Parisi

Il Sindaco del Comune di Laterza

f.to Gianfranco Lopane

Il Sindaco del Comune di Massafra

f.to Fabrizio Quarto

Il Sindaco di Mottola

f.to Giovanni Piero Barulli

Il Sindaco del Comune di Palagianello

f.to Maria Rosaria Borracci

Il Sindaco del Comune di Palagiano

f.to Domenico Pio Lasigna

Qui sotto consulta la nota: