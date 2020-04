Dopo l’ennesima morte in Basilicata non possiamo più aspettare.

La UIL lo sta dicendo da tempo Presidente Bardi: ci ascolti!

L’ampliarsi dei fenomeni diffusivi da contagio Covid 19 nelle scorse settimane e i decessi

di persone giovani anche in Basilicata ci obbliga a tutti non solo a riflettere ma soprattutto

ad agire #adessonondopo .

Questa emergenza ci impone di governare i processi dell’offerta sanitaria senza ritardi ma

puntando alla prevenzione nelle diverse direzioni delle scelte strategiche ed operative.

Appare evidente che le funzioni di indirizzo, di programmazione e di gestione del sistema

sanitario nel suo complesso ,in una situazione di eccezionalità ,oltre che essere presidiate

dagli organismi ordinari del Dipartimento regionale e delle aziende e della #taskforce

deputata, debbano essere assistite e supportate da un nucleo di consulting presidiato da

“figure di alto profilo tecnico-scientifico” scelte nel mondo accademico ed in strutture di

eccellenza nazionali.

E’ indispensabile un trasferimento diretto e rapido di alte competenze per la rimodulazione

straordinaria ed urgente della rete ospedaliera e territoriale , definendo scenari certi ed

accreditati scientificamente sul #chefareora per mettere in fila il set di servizi di diagnosi e

cura per l’emergenza da Covid19 .

E nel contempo del #chefareora per dare una continuità di offerta, in modo tutt’affatto

nuovo, verso quella larga fascia di popolazione non –Covid 19 che non può rimanere in

uno stato di sospensione.

Ribaltando il processo di cura. Prima la presa in carico territoriale e poi quando occorre

quella ospedaliera. Con equipes e nuclei di operatori,assumendone di nuovi,allertati

all’insorgenza della malattia,seguendo i pazienti con il tracciamento a domicilio della

evoluzione di Covid 19 (modelli Piacenza e Veneto),impiegando i dispositivi del

caso(tamponi,saturi metri etc).

Nel Piano di salute si prevedano correttamente anche strutture Covid 19 di seconda

istanza .Reparti che non devono impattare le funzioni ordinarie,da riassestate e non

ridimensionare o peggio squinternate a caso.(Come purtroppo sta avvenendo per gli

ospedlai di Venosa e Pescopagano,decisione da rivedere!).Questa manovra deve trovare

una precisa forte volonta della Regione con finanziamenti straordinari prevedibili in

almeno 10 milioni come primo impianto della sorveglianza attiva.. Sono misure da avviare

subito.Senza editti ed annunci, ma con azioni ,con atti di gestione efficaci..definiti con

scadenze e con effetti tangibili verso lo stato di salute delle popolazione.

Occorre subito pianificare nella regione una grande manovra di riordino delle reti

assistenziali che non puo essere lasciata ad interventi separati,settoriali,improvvisati e

senza l’apporto di valutazioni ,indagini e simulazioni ‘ in progress’ di tipo epidemiologico

,infettivologico e di alta programmazione ed organizzazione tecnico sanitaria.

Si tratta di disegnare ed attuare subito, con l’innesto di queste figure,gli scenari in

evoluzione degli impatti credibili del contagio nella regione ,da cui ricavare un “piano

emergenziale” dentro cui allineare le traiettorie assistenziali tra ospedale e territorio,

tenendo conto dei profili di salute peculiari della regione nonche della distribuzione

estremamente diffusa degli abitati.

In particolare occorre una riscrittura ed articolazione della rete territoriale dei servizi e

studiare misure per tenere in carico le diverse fasce di popolazione che non possono

rimanere nel limbo assistenziale ora e dopo l’emergenza.

Uno schema che preveda anche l’ubicazione e le modalità funzionali di strutture Covid 19

di seconda linea ,ben relazionate con gli Hub regionali di infettivologia e dell’emergenza

,con diagrammi di flusso ben definiti .

Si tratta di reparti speciali e straordinari che non devono impattare le funzioni ordinarie,le

quali in modo evolutivo devono essere riassestate e non ridimensionate o peggio

squinternate a caso.

Al nucleo di esperti si può affidare anche il compito di prefigurare schemi e sistemi di alta

formazione on the job di una nuova leva di figure direzionali e di gestione per avviare una

nuova fase del sistema socio-sanitario, come asse di una ripresa della regione dopo la

crisi ed in stretta connessione con gli scenari innovativi che si prefigurano nella comunità

scientifica .

E’ chiaro che per essere operativo e propulsivo il nucleo di esperti debba avere garantito

ed assicurato una interfaccia diretta verso gli organi politico decisionali della regione

,verso la #taskforce e verso la più vasta rete dei soggetti sociali ed istituzionali della

regione.

Tortorelli Segretario generale Uil Basilicata