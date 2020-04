Regione Basilicata: Aiuti allevatori animali da latte, sul Bur pubblicato il bando

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 31 del 2 aprile 2020 (Supplemento ordinario) è stato pubblicato l’avviso pubblico che prevede un “Aiuto straordinario agli allevatori di animali da latte per fronteggiare la crisi determinata dall’emergenza COVID-19”. Le risorse impegnate ammontano a 200 mila euro.

L’aiuto verrà corrisposto sulla base della riduzione di fatturato subita nel corso del mese di marzo e/o aprile da ciascun allevatore richiedente, rapportata alla perdita globale del settore nello stesso periodo e comunque per un importo non superiore al 30 per cento. Il contributo sarà erogato in base alla riduzione di fatturato registrata in uno solo dei due mesi considerati.

Le domande di aiuto dovranno essere presentate entro il prossimo 31 maggio e la richiesta può essere inoltrata direttamente dall’allevatore in modalità on line all’ufficio protocollo del Dipartimento Politiche agricole e forestali, compilando l’apposito modulo nella sezione avvisi e bandi sul sito internet della Regione Basilicata.

Il bando e la modulistica possono essere scaricati dal Bur online, collegandosi all’indirizzo web http://burweb.regione.basilicata.it/bur/ricercaBollettini.zul