POMARICO, ESEMPIO DA IMITARE. 20 MILA EURO DAL COMUNE PER INTEGRARE CONTRIBUTI A BISOGNOSI

POMARICO. Dopo il nobile gesto della donazione di 15 mila euro all’ Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, registrato nei giorni scorsi, un’altra apprezzabile iniziativa dell’Amministrazione Comunale di Pomarico guidata dal primo cittadino Francesco Mancini, che ha deciso di integrare una cospicua somma di ben 20 mila euro dal Bilancio comunale, alle recenti misure messe in campo dallo Stato Centrale e dalla Regione di Basilicata. L’annuncio da parte del sindaco Mancini allo scopo di non far rimanere nessuno fuori dai contributi economici stabiliti. “ In momenti come questi che bisogna dimostrare ancora più la vicinanza delle istituzioni al proprio popolo – ha spiegato Mancini attraverso una nota appena diffusa – è importante far sentire la vicinanza a tutte le persone e alle famiglie più esposte a questa crisi economica . A tutti coloro che si trovano in difficoltà e hanno seri problemi anche nell’acquisto di beni di prima necessità. Il nostro intendo – si legge ancora nel documento – è quello di aiutare tutti (chiaramente tutte le persone con disagi economici) Nessuno escluso. Il provvedimento amministrativo votato alla unanimità, è contrassegnato con la Delibera n.33 del 1 aprile 2020 della Giunta Comunale ”. Il primo cittadino, sempre rivolto alla cittadinanza, ha inoltre annunciato che è in atto un’altra importante iniziativa dell’Amministrazione. In questi giorni, infatti, si stanno elaborando delle speciali simulazioni con varie proiezioni economiche sulla riduzione dei tributi locali. “Noi lo facciamo con il cuore. Ora tocca a voi fare una cosa per noi…e soprattutto per voi stessi…. Restate a casa”. Un ulteriore avviso alla popolazione, quello della nuova sanificazione delle superfici stradali di tutto il centro urbano.

MICHELE SELVAGGI