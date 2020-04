NELLE DIFFICOLTA’ MAI ARRENDERSI, LE NONNE CHEF SI RACCONTANO DURANTE L’ISOLAMENTO DA COVID-19

Nelle difficoltà mai arrendersi ! É questo il messaggio chiaro e forte delle Nonne chef. Un insegnamento che ci ha fatto riflettere molto in questi giorni di emergenza CODVID 19, In pochissimo tempo. Siamo stati catapultati in una nuova realtà, abbiamo dovuto abbandonare le nostre abitudini, il lavoro , la libertà di uscire di casa e di una semplice stretta di mano. Abbiamo dovuto accogliere la paura e la solitudine. In una parola il virus ci ha immobilizzati ed in molti casi ha immobilizzato la nostra mente.Nel rispetto silenzioso, quasi come un lutto condiviso, abbiamo assistiamo alle immagini desolanti delle vittime del nostro Paese ma oggi più che mai sentiamo di dare un piccolo contributo.”L’idea nasce spontaneamente parlando al telefono con le nonne. Tutto si supera per loro, tutto è sopportabile perché?Così abbiamo pensato di donare la testimonianza diretta della loro saggezza attraverso racconti, aneddoti quotidiani ed impressioni. Una testimonianza preziosa che può far riflettere e aiutarci nell’affrontare questo male invisibile – racconta Tiziana Fedele Presidente Associazione Nonne Chef -Condivido fortemente il pensiero di Raffaele Morelli, Psicoterapeuta fondatore dell’Istituto Riza: <<prendete esempio dai bambini e dagli anziani, gli anziani sono una roccia. Provate ad allontanare gli anziani dalla proprio casa! creano con le mani, pensano ai figli, pregano, parlano con i loro defunti e li sentono vicini.>> Loro hanno una saggezza antica – continua Tiziana Fedele – La nonna è la figura sapiente alla quale ogni cultura affida da sempre un compito fondamentale: la trasmissione della Tradizione, di tutto quell’insieme di saperi, narrazioni, miti e leggende, che costituiscono le fondamenta della civiltà”

I nonni sono il patrimonio più grande che possediamo, quotidiana fonte di affetto, esperienza e di amore – dichiara Rudy Marranchelli- oggi le Nonne Chef hanno posato gli utensili da cucina per raccontare il modo in cui stanno vivendo questo periodo di quarantena da Covid-19. Trasmettere la fiducia, attraverso la saggezza di una nonna che parla con il cuore, in questo momento è il gesto più importante e significativo che l’associazione può fare”

Le testimonianze raccolte saranno pubblicate periodicamente sulla pagina facebook ufficiale delle NONNE CHEF, un invito a non arrendersi da chi ha superato innumerevoli difficoltà e oggi ha l’esperienza che solo l’anzianità può conferire.