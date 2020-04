Coronavirus, il Circolo La Scaletta dona 5.000 euro

Questa mattina il Circolo culturale La Scaletta ha donato 5.000 euro all’ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera da destinare al potenziamento delle strutture e delle attrezzature sanitarie per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. I soci dello storico sodalizio hanno partecipato alla donazione attraverso il versamento della quota associativa 2020 e di un contributo volontario.

“La cultura della solidarietà che da sempre anima il nostro Circolo – ha dichiarato il presidente Paolo Emilio Stasi – non poteva lasciarci indifferenti in questo momento così doloroso, spingendoci ad agire per contribuire a tutelare il bene più prezioso, la salute. Desidero, pertanto, ringraziare tutti i soci che hanno reso possibile questo piccolo, ma importante gesto solidale. Un aiuto concreto – ha concluso Stasi – ma anche un modo per far sentire le nostre menti e i nostri cuori vicini a pazienti, medici, infermieri e tutto il personale, che ogni giorno combattono contro il COVID-19”.