POLICORO (MT): RITROVATA 16ENNE ALLONTANATASI DALLA CASA FAMIGLIA PIPPO’S HOUSE

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Policoro hanno rintracciato la 16enne che si era allontanata lo scorso 26 febbraio dalla casa famiglia “PIPPO’S HOUSE”. Dai primi giorni successivi all’allontanamento i militari si sono messi alla ricerca della giovane cercando di comprendere dove si potesse essere rifugiata. Nei giorni successivi era seguita anche una denuncia da parte dei genitori della ragazza che si era sommata a quella presentata dai responsabili della casa famiglia. Dopo giorni di ricerca, le attività dei Carabinieri sono finalmente state premiate nella giornata di ieri, quando la ragazza è stata localizzata in un’abitazione dell’agro di Scanzano Jonico (MT) e dopo un primo tentativo di fuga, grazie all’attività di mediazione con alcune persone vicine alla ragazza, la 16enne si è presentata presso la caserma dei Carabinieri di Policoro e dopo i primi accertamenti è stata affidata ai genitori. Sono in corso ulteriori attività dei Carabinieri coordinati dalla Procura di Matera volte a far luce sull’intera vicenda.

Correlati