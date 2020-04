PISTICCI – Riaperto al traffico veicolare il ponte sul Basento

Da alcuni giorni è riaperto al traffico veicolare il ponte sul Basento chiuso da alcuni mesi per urgenti lavori alle sue strutture. Le opere sono state eseguite per conto della Amministrazione Provinciale di Matera guidata dal presidente Pietro Marrese, su progetti e perizie dell’ Area Tecnica dello stesso ente diretto dall’Ing. Domenico Pietrocola. In particolare si è trattato di un importo periziato in 300 mila euro, ridotte a 186 mila euro, oltre Iva, in seguito al ribasso d’asta della Impresa aggiudicataria dei lavori. Somma che fa parte della delibera Cipe n.26 del 26/8/2016 per programmazioni interventi regionali. I lavori sono stati finanziati dalla Regione di Basilicata con la Provincia di Matera unitamente ad altri 15 interventi per un importo complessivo di dieci milioni di euro. Gli stessi sono stati diretti dall’ing. Giuseppe Montesano di Tursi, mentre per la Responsabilità del Procedimento (Rup), era stato nominato il geometra Piermichele Rinaldi di Pisticci, sempre facente parte dell’area tecnica dell’ente di via Ridola. In che cosa sono consistiti i lavori appena eseguiti? E’ presto detto: si tratta di risanamento strutturale di tutte quelle parti da tempo ammalorate, mediante l’utilizzo di malte specifiche. Come è noto, il ponte sul fiume Basento, forse realizzato oltre una settantina di anni fa, composto da una piattaforma armata e da due archi laterali con tiranti verticali, per tutta la lunghezza, è ubicato lungo la strada provinciale contrassegnata con il numero 14. Ovviamente, la lunga chiusura della importante arteria, a causa dei lavori, ha creato non pochi disagi alla circolazione stradale di quella zona. Un motivo in più perché le opere fossero eseguite nel più breve tempo possibile. Dovevano essere portate a termine, infatti, entro il 16 aprile prossimo, invece sono state consegnate lo scorso 17 marzo e quindi con largo anticipo, grazie all’impegno della Impresa aggiudicataria l’opera. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Pisticci Viviana Verri e dall’Assessore ai LL.PP. Salvatore De Angelis per le opere portate a termine e per la fine dei disagi al traffico lungo la strada che conduce anche alla Basentana. MICHELE SELVAGGI

