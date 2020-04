EMERGENZA ALIMENTARE, ECCO I BUONI SPESA DEL COMUNE DI CASTELLANETA

€ 120 per ogni componente del nucleo familiare, fino ad un massimo di €

600 a famiglia

Il Comune di Castellaneta ha attivato le procedure per la distribuzione

delle risorse economiche per fronteggiare l’emergenza alimentare,

causata dal rallentamento del motore economico del Paese con l’obiettivo

di contrastare la diffusione del Covid-19.

Si tratta di un fondo di circa € 183.000, costituito dalle risorse

ottenute dalla Protezione Civile ( € 137.000) e dalla Regione Puglia (€

46.000), a cui si aggiungeranno ulteriori risorse del Bilancio comunale

e tramite le donazioni di privati e imprese.

Le risorse saranno distribuite tramite buoni spesa emessi dal Comune di

Castellaneta a favore dei nuclei familiari che hanno subito a marzo la

perdita o un calo del reddito, con un intervento di € 120/mese per

componente del nucleo, fino ad un massimo di € 600/mese per famiglia.

In via indicativa, per l’ottenimento dei buoni, devono ricorrere i

seguenti requisiti:

– reddito del nucleo famigliare inferiore a € 600 per il mese di marzo

2020;

– disponibilità del nucleo famigliare su conto corrente bancario o

postale inferiore a:

5.000 euro (se il nucleo è composto da una persona);

6.000 euro (se il nucleo è composto da due persone);

7.000 euro (se il nucleo è composto da tre persone);

8.000 euro (se il nucleo è composto da quattro persone);

9.000 euro (se il nucleo è composto da cinque persone);

10.000 euro (se il nucleo è composto da sei o più persone).

In ogni caso, i nuclei famigliari che non hanno i suddetti requisiti

possono farne comunque richiesta, che potrà essere accolta in seconda

battuta, in caso di risorse disponibili, dopo aver soddisfatto la platea

dei nuclei famigliari più esposti agli effetti economici derivanti

dall’emergenza epidemiologica del Covid-19.

La procedura di richiesta dei buoni spesa è stata semplificata il più

possibile. Sarà sufficiente compilare il modulo di domanda e inviarlo

via posta elettronica alla casella capoarea.sesta@castellaneta.gov.it.

In alternativa, è possibile l’invio tramite PEC alla casella

comunecastellanetaprotocollo@postecert.it, oltre che con consegna a mano

imbucando i moduli in apposite cassette, installate presso gli uffici

della Polizia Locale di Castellaneta e della Marina.

I moduli di domanda sono disponibili online sul sito internet del Comune

di Castellaneta, nella Sezione Emergenza Coronavirus – Buoni spesa

emergenza alimentare.

La distribuzione dei buoni spesa inizierà giovedì 9 aprile, previo

appuntamento telefonico con gli uffici comunali.

I buoni spesa potranno essere utilizzati nelle attività commerciali di

Castellaneta inserite in un apposito elenco pubblico, individuate

tramite avviso pubblico a cui possono partecipare tutte le attività

idonee alla vendita di generi alimentari, beni di prima necessità,

farmacie e parafarmacie.

In particolare, con i buoni spesa sarà possibile acquistare prodotti

alimentari come latte, pasta, zucchero, carne, pane, uova, pesce, olio,

frutta, verdura, scatolame, surgelati, alimenti per la prima infanzia,

etc; prodotti per l’igiene personale quali: sapone, dentifricio,

pannolini per bambini, assorbenti, carta igienica, etc; prodotti per la

pulizia della casa quali detersivi, etc).

Inoltre, il buono spesa non è cedibile, ovvero deve risultare

controfirmato dal possessore; non è utilizzabile quale denaro contante e

non dà diritto a resto in contanti; comporta l’obbligo per il fruitore,

di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il valore

facciale del buono ed il prezzo complessivo dei beni acquistati.

Il buono spesa non può essere utilizzato per acquistare i seguenti

prodotti:

a) alcolici (vino, birra e super alcolici vari);

b) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.);

c) generi di monopolio.

«Abbiamo approntato in poche ore le procedure che consentiranno di

rendere subito disponibili le risorse economiche – commenta il Sindaco

di Castellaneta Giovanni Gugliotti – da destinare alle famiglie in

difficoltà. Si tratta di procedure condivise con l’Anci Puglia, in linea

con quelle adottate dagli altri municipi pugliesi, che vanno nella

direzione della semplificazione e della tempestività, senza trascurare

la trasparenza. Inoltre, la Ragioneria Comunale sta individuando

ulteriori risorse del Bilancio comunale e l’attivazione di un IBAN

dedicato, per raccogliere le donazioni di privati e imprese, con

l’obiettivo di incrementare, se necessario, la dotazione finanziaria del

fondo comunale».