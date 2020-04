DONAZIONI EMERGENZA COVID-19 PER L’OSPEDALE MADONNA DELLE GRAZIE MATERA

In data odierna abbiamo effettuato il bonifico frutto delle 494

donazioni effettuate sulla piattaforma GOFUNDME raccogliendo la somma è

di € 11.337,49 (al netto delle tariffe sulla transazione 2.9% + 0.25).

Ringraziamo tutta la comunità per aver partecipato attivamente a questa

iniziativa, per l’emergenza Covid-19. Questa raccolta fondi serve per

sostenere l’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, i medici, Oss,

infermieri e tutto il personale che in questi giorni combattono la

durissima battaglia per curare i cittadini di Matera e provincia dal

Covid-19.

Le donazioni sono utilizzate per acquisti straordinari di materiali di

consumo, quali mascherine, tute protettive, disinfettanti,

strumentazioni ed attrezzature necessarie a disposizione per curare al

meglio i pazienti Covid e limitare le occasioni di contagio per tutto

il personale dell’Ospedale Madonna delle Grazie.

Per chi volesse ancora donare sensibilizziamo e preghiamo di continuare

a donare tramite bonifico direttamente sul IBAN ASM MATERA

IT32E0538716100000003200524 specificando nella causale DONAZIONE

VOLONTARIA PER EMERGENZA VIRUS COVID-19.

Grazie a tutti, e mantenete il distanziamento usando dove necessario, i

dispositivi personali di sicurezza e, tutte le precauzioni come dettate

dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità ed Ordinanze Governative

Sanitarie nazionali e regionali, e restate a casa.

Vito Riccardi

Leonardo Bia