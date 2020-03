PISTICCI: IL 2 APRILE CONSIGLIO COMUNALE IN MODALITA’ VIDEOCONFERENZA

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Gianpiero Andrulli informa la cittadinanza che, in data 2 aprile 2020, a partire dalle ore 16, si terrà il Consiglio Comunale in modalità a distanza/videoconferenza, in considerazione dell’emergenza sanitaria in corso e ai sensi dell’art. 73 del decreto legge n. 18 del 17.03.2020.

Nel corso della seduta, trasmessa in streaming sui profili social dell’Ente, verranno discussi i seguenti argomenti all’ordine del giorno:

1. lettura e approvazione verbali seduta precedente;

2. verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere ceduti in proprietà o diritto di superficie ai sensi della L. 167/1962, della L. 865/1971, della L. 457/1978.

Anno 2020;

3. integrazione Regolamento Comunale per la concessione di benefici alle nuove attività economiche che si insediano nel territorio comunale di Pisticci paese;

4. approvazione nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020-2022;

5. approvazione bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

6. emergenza COVID-19: riapertura e utilizzo dell’Ospedale “Angelina Lodico” di Tinchi. Discussione.

La cittadinanza è invitata a seguire i lavori direttamente dalla pagina Facebook Città di Pisticci. Inoltre, come dal 1993 i lavori del consiglio comunale potranno essere seguiti su CITY RADIO in Fm sui 99.100-99.300-98.900-94.000-88.500-91.000 MHz e su app dedicata.