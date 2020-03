BASILICATA: Lunedì 30 marzo si riunisce il Consiglio regionale

L’inizio della seduta, in modalità telematica, è previsto per le ore 13.00. All’ordine del giorno la proposta di Piano di bacino regionale del Trasporto pubblico locale e la proposta di Bilancio di previsione pluriennale del Consiglio

Il Consiglio regionale della Basilicata è convocato, in seduta ordinaria ed in modalità telematica, ai sensi dell’articolo 53 bis del Regolamento interno, alle ore 13.00 di oggi, lunedì 30 marzo, presso l’Aula Dinardo, sita al piano terra del Palazzo della Giunta regionale. (Potenza – Via Verrastro n. 4. La seduta, considerata l’attuale emergenza da pandemia Covid – 19, si svolgerà in modalità telematica.

All’ordine del giorno dell’Assemblea la delibera di Giunta regionale del 14 febbraio 2020 – Decreto legislativo n. 422 del 1997 e s,m.i., Legge regionale n.22 del 1998 e s.m.i., legge regionale n.7 del 2014, articolo 1 – Delibera Consiglio regionale n. 554 del 2016. “Proposta di Piano di Bacino regionale del trasporto pubblico locale”.

Altro punto all’ordine del giorno, la delibera dell’ufficio di Presidenza n.36 del 26 marzo 2020 avente ad oggetto “Proposta Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020 – 2021 – 2022 del Consiglio regionale”.

L’Assemblea si occuperà, quindi, della nomina di cinque componenti della Commissione per gli Interventi assistiti con gli animali (I.A.A.).

La riunione del Consiglio regionale sarà trasmessa in web streaming (su pc, smartphone e tablet) dai siti internet www.consiglio.basilicata.it e www.basilicatanet.it e potrà, inoltre, essere seguita attraversi il profilo Twitter@CRBasilicata.