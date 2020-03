Il Comune di Matera entra nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (Anpr)

Si tratta di un sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici, di consultare o estrarre dati, di monitorare le attività, di effettuare statistiche, e diventa un punto di riferimento unico per l’intera Pubblica amministrazione e per tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi.

Un risultato importante, che apporterà numerose semplificazioni nella gestione dei servizi demografici per gli oltre 60 mila abitanti della città.

L’Anpr è la piattaforma nazionale in cui stanno confluendo i dati anagrafici di tutti i residenti in Italia e di coloro che sono iscritti all’Anagrafe italiana dei residenti all’estero.

Ad oggi, circa 5800 comuni sono subentrati in Anpr (con una popolazione complessiva di quasi 44 milioni di persone) e oltre 700 comuni sono in fase di pre subentro (con una popolazione complessiva di oltre 8 milioni). Si prospetta che, nell’arco di un anno, l’Anpr possa diventare la piattaforma in cui sono raccolti in modo univoco e certo i dati anagrafici di tutti i cittadini italiani. L’attingere a una banca dati unica permetterà di facilitare i processi, rendendo più efficiente l’interoperabilità fra le Amministrazioni.

Questi alcuni dei principali vantaggi di un’Anagrafe nazionale unica:

Le procedure anagrafiche sono uniformate e semplificate su tutto il territorio italiano. Sarà possibile effettuare variazioni di residenza e iscrizioni, richiedere il rilascio di carte di identità e di certificazioni, potendo rivolgersi all’ufficio anagrafe di un qualsiasi comune.

Non sarà più indispensabile comunicare, ogni volta, i propri dati anagrafici o il cambio di residenza ai vari uffici della Pubblica Amministrazione.

Un portale unico (che sarà rilasciato a breve) permetterà ai cittadini di ottenere i propri certificati anagrafici online, senza più bisogno di recarsi allo sportello.