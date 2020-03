Cosimo Latronico su Coronavirus

“In una situazione così grave ed imprevista, siamo tutti chiamati all’esercizio di una superiore responsabilità con atteggiamenti costruttivi all’altezza della sfida imprevedibile e difficile. Sono certo che il ministro della Sanità, Roberto Speranza, anch’egli chiamato a gestire una fase delicata e difficile per l’intera nazione, saprà assicurare alla Basilicata, al suo presidente, Vito Bardi, tutte le attenzioni necessarie e possibili, per mettere il sistema sanitario regionale nella migliore condizione per affrontare la crisi sanitaria che potrebbe essere più complicata per i sistemi sanitari più fragili”. Lo dichiara, in una nota, l’ex parlamentare Cosimo Latronico. “Dobbiamo tutti confidare nello spirito di coesione e di solidarietà che ha caratterizzato il popolo lucano nei momenti della prova e della difficoltà. Questo è uno di quelli da cui, insieme alle Istituzioni chiamate a guidare il percorso ed agli operatori sanitari impegnati in prima linea, sapremo uscirne con determinazione ed efficacia”.

Correlati