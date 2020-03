CASTELLANETA: EMERGENZA ALIMENTARE, IL COMUNE AL LAVORO PER INDIVIDUARE LE MODALITÀ E AGGIUNGERE ULTERIORI RISORSE

In corso di attivazione anche un conto corrente per consentire ledonazioni di privati e imprese

L’emergenza sanitaria scatenata dalla diffusione del Covid-19 ha

generato il rallentamento del motore economico del Paese, con pesanti

effetti sul reddito delle famiglie.

Con il Decreto del 28 marzo 2020 il Presidente del Consiglio ha

stabilito di anticipare agli enti locali 4,3 miliardi euro. Non si

tratta di nuove risorse in aggiunta a quelle esistenti, ma

dell’erogazione in anticipo di uno o due mesi, al fine di sostenere i

comuni in crisi di liquidità, con l’obiettivo di consentire il pagamento

delle commesse ai fornitori senza generare ritardi. Si precisa che tale

misura è ininfluente per il Comune di Castellaneta, dato che l’ente non

registra al momento alcuna crisi di liquidità.

Le risorse aggiuntive per fronteggiare l’emergenza alimentare ammontano

a 400 milioni di euro da distribuire ai municipi italiani. Le modalità

di ripartizione sono state individuate dall’ordinanza n. 658 del 29

marzo 2020 della Protezione Civile, con la quale ha assegnato al Comune

di Castellaneta 135.877,59 euro, in virtù di un criterio che tiene conto

sia della popolazione residente che di un fattore correttivo parametrato

allo scostamento del reddito locale rispetto alla media di quello

nazionale.

A Palazzo di Città, l’Amministrazione comunale è al lavoro per redigere

le modalità tramite cui assegnare tali risorse alla cittadinanza di

Castellaneta. La direzione è quella di distribuire dei buoni spesi da

impiegare nelle attività commerciali che forniranno la propria

disponibilità, rispondendo ad una manifestazione d’interesse che sarà

pubblicata nelle prossime.

«La macchina amministrativa è al lavoro per mettere subito a

disposizione dei cittadini queste risorse – commenta il Sindaco di

Castellaneta Giovanni Gugliotti – con l’obiettivo di fronteggiare

l’emergenza sociale ed economica scatenata dalla diffusione del

Covid-19. Stiamo lavorando in sinergia con gli altri comuni della

Provincia e della Regione per individuare le medesime modalità, per

facilitare e rendere il più trasparente possibile l’assegnazione delle

risorse. In ultimo, incrementeremo i fondi assegnati dalla Protezione

Civile per raggiungere una platea più ampia di beneficiari, con risorse

proprie del Bilancio comunale, oltre che con le donazioni dei privati e

delle imprese, tramite bonifico ad un conto corrente pubblico,

consentite dal Decreto Legge “Cura Italia”».