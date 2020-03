PISTICCI EMERGENZA VIRUS QUEI BRAVI RAGAZZI CHE AIUTANO E NON CHIEDONO NULLA

E’ ancora viva la immagine dell’altra sera, di quella Pazza S. Pietro di una Roma piovosa e spettrale, con Papa Francesco che prega: “ Dio non lasciarci soli nella tempesta”. Una immagine che richiama ancor più il significato di questo particolare grave momento che ci lascia atterriti ed inermi a reagire. Ma come ci insegna il Papa, questo è anche il momento della fede – “ l’unica nostra arma – diceva – è la preghiera “. Quella preghiera che, chi crede, non deve mai abbandonare per combattere questa dilagante pandemia dalle disastrose conseguenze. Ma in questo particolare momento, il nostro pensiero deve essere maggiormente rivolto a quanti in ogni momento della giornata e della nottata, lottano per la sopravvivenza degli altri, a costo della loro vita ed anche delle loro famiglie. Il riferimento è a tutto il personale sanitario impegnato in questo particolare momento, negli ospedali, nelle ambulanze, nelle Guardie Mediche, nei Pronto Soccorso e negli studi privati, perché non venga lasciato nulla al caso e si faccia tutto il necessario per venire incontro alle necessità del momento. A loro deve andare il nostro pensiero e ringraziamento, unitamente alle istituzioni nazionali, regionali, provinciali e comunali impegnati per decisioni difficili e anche impopolari, non dimenticando altre categorie che si prodigano per questa speciale missione. In primis, la Protezione Civile e il suo eroico personale, con tutto l’impegno a cui è votato e sta operando in ogni angolo della nostra nazione. In queste ore, un pensiero particolare va anche a quei ragazzi della nostra città, che attraverso un messaggio rivolto alla popolazione, soprattutto quella anziana o che vive in solitudine, informa: “ Salve a tutti. Siamo un gruppo di ragazzi pisticcesi che si offrono volontariamente per portare alla vostra casa provviste, farmaci e beni di prima necessità, per superare questo grave difficile momento, Non esitate a contattarci (diversi numeri di cellulare a disposizione), Siamo disponibili per tutti. Grazie”. Ma quello che più conta, è che tutta questa particolare missione viene offerta in modo del tutto GRATIS. Bravissimi ragazzi ! Tutto questo vi fa onore. La nostra città si ricorderà sempre di voi.

MICHELE SELVAGGI