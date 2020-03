CINEMA CONTRO IL CORONAVIRUS: ULTIMA PUNTATA DEL LUCANIA FILM FESTIVAL SMART EDITION

Appuntamento domenica 29 marzo dalle 10:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 23:00 sulla pagina Facebook del Lucania Film Festival. Tra gli ospiti Dario Argento, Claudio Santamaria, Francesca Barra, Marco D’Amore.

Tutto pronto per il gran finale del Lucania Film Festival Smart Edition Insieme in streaming, #iorestoacasa.

Il progetto pensato e promosso dalla kermesse cinematografica lucana diretta da Rocco Calandriello e Claudia D’Anna, da sempre attiva sui social network, ha deciso di rafforzare ulteriormente la sua presenza in rete proponendo un vero e proprio festival in digitale con un palinsesto di incontri e contenuti pluritematici (cinetalk, proiezioni di film, performance musicali e teatrali) e che ha visto protagonisti, per due domeniche consecutive in diretta streaming sulla Pagina Facebook, personalità di spicco nell’ambito del cinema, del teatro e della musica: Brunori Sas, Carlo Verdone, Rocco Papaleo, John Turturro, Vanessa Scalera, Franco Arminio, Vinicio Capossela.

Domani si terrà l’ultimo appuntamento dell’edizione straordinaria nata anche come risposta alla campagna virale #iorestoacasa per contrastare la diffusione del Covid-19 e che ha segnato una tappa importante della sua storia ventennale.

Si comincia alle ore 10:30 sulla pagina Facebook del Festival (https://www.facebook.com/LucaniaFF/) con il laboratorio cinematografico sulle macchine e i giochi del pre-cinema a cura dell’illustratrice Anna Giove, pensato per i più piccoli e loro famiglie con una serie di attività da fare e seguire comodamente da casa.

Alle 12:00, cinque minuti di silenzio collettivo per ricordare tutte le persone che stanno morendo in questi giorni senza funerali per via delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria.

Un appello lanciato nei giorni scorsi dallo scrittore e paesologo Franco Arminio affinché si osservino alle ore 12:00, cinque minuti di silenzio nelle proprie case spegnendo smartphone, computer, telefoni e tv. Un gesto simbolico a cui ha aderito tutto il team del Lucania Film Festival. L’Edizione Smart del Lucania Film Festival proseguirà nel pomeriggio dalle 16.00 alle 18:00 con CineFocus con accademici (Prof. Andrea Pezze e Michele Guerra), la proiezione dei film in concorso e l’incontro con gli autori e la Giuria Popolare, dalle 19:00 alle 20:00 speciale Dario Argento e dalle 21:00 alle 23:00 con i cinetalk che vedranno protagonisti ospiti d’eccezione come: Claudio Santamaria, Marco D’Amore, Franco Arminio, Francesca Barra, Paolo Del Brocco, Filippo Solibello, Patrizia Minardi, Sofia Milos, Gianfranco Pannone.

Pagina Fb: https://www.facebook.com/LucaniaFF/