CASTELLANETA, CONSIGLIO COMUNALE IN MODALITÀ MISTA: POTRÀ TENERSI ANCHE IN VIDEOCONFERENZA

Le sedute degli organi istituzionali del Comune di Castellaneta si

svolgeranno anche tramite videoconferenza. Giunta, Consiglio e

Commissioni potranno continuare a lavorare, evitando il blocco della

macchina amministrativa, durante l’emergenza coronavirus.

Si partirà con il Consiglio comunale di lunedì 30 marzo alle ore 10:00,

una seduta che si terrà in forma ibrida, trattandosi della prima

applicazione di questa importante innovazione, ovvero con la possibilità

dei consiglieri di partecipare nella forma tradizionale, presenziando

fisicamente, o in alternativa in modalità virtuale, collegandosi con il

proprio dispositivo (PC, notebook, tablet, smartphone) alla rete

internet.

Per l’occasione, il Consiglio comunale si terrà fisicamente nell’inedita

sede dell’Auditorium “7 Febbraio 1085”, luogo che consente il rispetto

delle prescrizioni delle norme igienico sanitarie per contrastare la

diffusione del covid-19. In alternativa, i Consiglieri potranno

scegliere di partecipare tramite la piattaforma WEbex, software che

consente la registrazione delle sedute e la gestione delle votazioni.

All’ordine del giorno del Consiglio, oltre alla comunicazione dei

verbali delle precedenti sedute consiliari, la ratifica D.G.C. 2 del

30.01.2020 con variazioni al Bilancio 2020/2021, ovvero di entrate da

finanziamenti statali e regionali per € 487.000, inerenti verifiche ai

solai degli edifici scolastici, bonifiche ambientali e manutenzione

strade di Castellaneta Marina.

«Siamo pronti a garantire la continuità amministrativa dell’Ente –

commenta il Presidente del Consiglio comunale Simonetta Tucci – con

l’adozione della piattaforma di videoconferenze più utilizzate dalle

pubbliche amministrazioni. In ogni caso, trattandosi della prima

applicazione di questa nuova tecnologia, non abbiamo voluto precludere

la possibilità ai Consiglieri di scegliere se partecipare in luogo

fisico o in videoconferenza. Pertanto, il Consiglio si terrà in modalità

mista, cogliendo la semplificazione normativa offerta dall’art. 73 del

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020».