Emergenza Coronavirus: sospeso il pagamento dei parcheggi

Fino a nuove disposizioni sosta gratuita sulle strisce blu in tutta la città

Resta invece attiva in orario serale e notturno la zona a traffico limitato nel centro storico

Nell’ottica delle iniziative adottate per la prevenzione ed il contrasto alla diffusione della Covid-19, d’intesa tra l’Amministrazione Comunale e la società gestrice del servizio è stato sospeso il pagamento dei parcheggi nelle aree delimitate da strisce blu. La misura, finalizzata a consentire gli spostamenti d’emergenza ma anche a favorire i cittadini tenuti a rispettare gli obblighi delle disposizioni normative dettate dal Governo, è operativa già da qualche giorno e resterà in vigore fino a nuove disposizioni. Attiva invece, in determinati giorni e fasce orarie, la zona a traffico limitato istituita nel centro storico: qui l’accesso ed il transito restano regolarmente consentiti a tutti tranne che nei festivi (per l’intera giornata) e dalle 19 alle 6 nei giorni feriali, fatta eccezione solo per i titolari di specifica autorizzazione.