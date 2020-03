DONAZIONE MASCHERINE – MATERA

L’imprenditore cinese Weng Wuping titolare dalla società Alfa 2019 che ha sede a Matera e volontario di assistenza consolare dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia, ha donato alle istituzioni impegnate nel contrasto alla diffusione del COVID-19, 10mila mascherine e 80 tute protettive antivirus.

6000 mascherine e 80 tute saranno date all’Ospedale di Matera, 3000 mascherine saranno recapitate alla Prefettura di Matera per essere distribuite al personale delle Forze dell’Ordine e 1000 mascherine saranno consegnate al Comune di Matera che ne ha trattenute 500 per il Corpo della Polizia Locale e ne ha donate 500 alla Residenza Sanitaria Sant’Anna che ospiterà i pazienti in dimissione ospedaliera e da riabilitazione.

Al Comune sono inoltre stati donati dalla Ditta Chiarito Motors di Matera 2000 guanti in lattice che saranno distribuite alla Polizia Locale e alla Residenza Villa Anna in egual numero.

“Ringrazio – sottolinea il Sindaco di Matera – gli imprenditori che attraverso le loro donazioni stanno contribuendo ad affrontare l’emergenza Corona Virus in città. E’ il segnale che la comunità materana sta rispondendo in maniera solidale e unita al momento drammatico che sta colpendo il Paese”.