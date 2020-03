DG Barresi ringraziamento donatori per emergenza COVID-19

La Direzione Generale dell’ AOR S. Carlo di Potenza nella persona del suo Direttore, Dott. Massimo Barresi, alla luce delle molteplici e straordinarie donazioni spontanee giunte presso l’Azienda Ospedaliera, loda e ringrazia pubblicamente tutti per la generosità ed il senso civico dimostrato da ciascuno.

Di seguito l’elenco di coloro che, ad oggi, hanno inteso prodigarsi per dare un sospiro di sollievo a tutti gli operatori sanitari che quotidianamente sono pienamente impegnati in prima linea per fronteggiare la fase di emergenza determinata dal COVID 19 :

Ditta RAGONE GAETANO – 50 divise monouso, 2800 guanti in vinile, 1800 guanti in lattice, 100 camici monouso, 800 copriscarpe, 50 teli sterili, 50 teli non sterili, 10 camici sterili , 700 asciugatutto monouso, 1000 salviette asciugamani

Ditta MILLE E UNA CIALDA – Macchina per caffè + cialde donata al Reparto Terapia Intensiva;

EPIFARMA SRL – Ventilatore automatico Spenser con monitor multiparametrico pompa per infusione e relativo set CF 150PZ;

ASSOCIAZIONE CUCCIOLO ONLUS – 100 mascherine di protezione FFP1 donate al Reparto di Terapia Intensiva Neonatale;

FATER S.p.A – Ace candeggina Hypo Profumata

SG S.p.A. – 15.000 mascherine chirurgiche

TECNOMEDICAL – 180 mascherine FFP1

COLORIFICIO LAMORTE – 40 impermeabili e 20 occhiali protettivi lavabili tute

TECNOLIFE – tute monouso idrorepellenti.

COMITATO UNITI PER LA VAL D’AGRI per il Presidio Ospedaliero di Villa D’Agri:

40 pantaloni monouso, 500 paia di calzari monouso, 200 camici monouso, 20 flaconi gel igienizzante Septaman, 100 flaconi Manigel Idro Speed lavamani a secco con alcool al 70%.

STUDIO DENTISTICO AMELIO : 2 confezioni di mascherine chirurgiche ognuna contenente 50 pezzi,

2 confezioni di mascherine FFP3 ognuna contenente 5 pezzi, 1 maschera protettiva rischio biologico alto livello 5/6, 1 disinfettante medico, 1 kit chirurgico per 2 operatori per sala operatoria, 4 camici per sala operatoria, 20 confezioni di guanti per un totale di 2000 pezzi, 20 copricapo/copritestiere utilizzabili come copricapo.

CENTRO ODONTOIATRICO PAVESE : 5 set monouso per chirurgia implantare contenenti 2 copricapo in Santana, 1 camice in microfibra taglia M, 1 camice in microfibra taglia L, altro materiale sterile chirurgico (teli chirurgici, pellicole protettive), 4 confezioni di mascherine chirurgiche, ognuna contenente 50 pezzi, 27 visiere monouso con relativa montatura autoclavabile, 75 copritestiere utilizzabili come copricapo monouso, 9 confezioni di guanti taglia M ognuno contenenti 100 unità, 9 confezioni di guanti taglia S ognuno contenenti 100 unità;

SIDER POTENZA GRUPPO PIZZINI: scatola di Dispositivi Protezione Individuale

Infine un ringraziamento particolare viene rivolto ad un generoso e nobile donatore del Marmo Platano che ha espressamente richiesto di mantenere l’anonimato.