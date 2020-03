GRAVINA IN PUGLIA: NOVE CONTAGIATI. L’ANNUNCIO DEL SINDACO ALESIO VALENTE

Un altro caso di contagio, il nono, interessa Gravina. Si tratta di un parente stretto di una persona risultata positiva nei giorni scorsi e come questa già da tempo sottoposta a quarantena, dunque con contatti con l’esterno nulli. Ad ogni modo, il Dipartimento di Prevenzione sta svolgendo le dovute, ulteriori verifiche. Per cui se non avete già ricevuto una qualche comunicazione dall’Asl, siete ritenuti al di fuori della cerchia dei contatti potenzialmente a rischio. Al nostro concittadino ed alla sua famiglia vadano il nostro rispetto, tanto affetto, tanta vicinanza. A tutti l’invito di sempre: restate a casa. Ci conto: sono giorni decisivi.

Correlati