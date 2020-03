Senza dimora ospitato in un locale comunale

Sarà ospitato in idonei locali comunali un senza fissa dimora, proveniente da fuori regione. La sua presenza sul territorio cittadino era stata comunicata dall’ufficio igiene e prevenzione dell’Asm, in seguito ad una segnalazione pervenuta dal numero verde regionale.

Dopo vani tentativi di trovargli una sistemazione dove trascorrere la notte al caldo, il Comune è riuscito ad individuare un luogo in cui potrà soggiornare sottoponendosi al periodo di isolamento volontario previsto per tutte le persone che arrivano in Basilicata.

Le operazioni di allestimento degli spazi sono state possibili grazie all’intervento del “Gruppo dei volontari per l’ambiente” coordinati dal Centro operativo comunale della Protezione civile e dall’Ufficio politiche sociali del Comune di Matera