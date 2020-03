Provvedimenti a seguito del primo caso di coronavirus nel territorio di Pisticci

Alla luce del primo caso di positività al coronavirus nel territorio di Pisticci. Reso noto il sindaco, Viviana Verri, in un messaggio trasmesso nella giornata di ieri pomeriggio:

SARA’ POSSIBILE FARE “RETE” CON I COMUNI LIMITROFI, FERRANDINA, BERNALDA, SCANZANO J., MONTALBANO E CRACO NEL CONTROLLO DEI SINGOLI TERRITORI



Ordinanza 22 marzo 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. (20A01806) (G.U. Serie Generale , n. 75 del 22 marzo 2020) IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL’INTERNO E m a n a la seguente ordinanza: Art. 1 Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, e’ fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.