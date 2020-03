OSPEDALE DI SAN GIOVANNI DI CHIAROMONTE – Dichiarazione del Capogruppo di opposizione Giacomo Carluccio

“Circolano in questi giorni ipotesi improvvisate che immaginano di utilizzare

l’ospedale di Chiaromonte per i ricoveri di Coronavirus-Covid19 perché

questo utilizzo ne rafforzerebbe il ruolo.

La posizione espressa in una nota dall’Assessore Regionale Cupparo che nel

respingere tale ipotesi chiarisce il ruolo e la funzione che oggi riveste

l’Ospedale di Chiaromonte nel panorama sanitario regionale, non può che

essere condivisa.

La Task Force della nostra Regione saprà garantire ogni forma di assistenza

ai cittadini dell’area Sud della Basilicata durante l’emergenza. L’ospedale

per Acuti di Lagonegro dotato del reparto di rianimazione potrà garantirà

gli eventuali ricoveri di urgenza. Poiché l’Ospedale di Lagonegro soffre di una

nota carenza di spazi, i servizi e i reparti quali la pediatria, l’ostetricia, la

medicina che devono svolgere le loro attività in maniera separata per evitare

il contagio potrebbero essere trasferiti negli spazi dell’Ospedale di

Chiaromonte che può garantire ogni sicurezza.

Non ci inventiamo nulla perché questo è quello che si sta attuando in molte

Regioni di Italia, ampliare i posti di rianimazione degli ospedali per acuti e

decentrare gli altri servizi, e questa potrebbe essere in tempo di emergenza la

più alta integrazione tra Ospedale e Territorio.

Sono sicuro che dopo questa emergenza sanitaria nulla sarà come prima. Il

Sistema Sanitario Nazionale e Regionale dovranno essere ridisegnati

rafforzando le strutture ospedaliere.

