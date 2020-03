Merra: Cotrab sospenda i licenziamenti

“In questo particolare momento per la storia della nostra regione, le aziende del trasporto pubblico, che perseverano nelle procedure di licenziamento degli autisti, stanno dimostrando tutti i loro limiti. Tali licenziamenti produrrebbero l’interruzione di servizi provinciali a partire dal primo di aprile e a pagare sarebbero i soli lavoratori”.

Lo dichiara l’assessore alle infrastrutture e mobilità, Donatella Merra.

“Il buon senso e la legge – continua Merra – vorrebbero invece che le aziende rispettassero le disposizioni di sospensione dei licenziamenti previste dal decreto “Cura Italia”.

Pertanto auspichiamo – aggiunge Merra – che formalmente e sostanzialmente Cotrab pervenga ad una sospensione dei licenziamenti.

C’è tutta la volontà, nell’interesse pubblico e collettivo, di trovare una risposta per il futuro dei servizi. Per questi motivi – sottolinea Merra – chiediamo senso di responsabilità da parte delle aziende, con le quali stiamo anche programmando momenti di concertazione ad oggi impediti dall’emergenza. Produrre ulteriore tensione, malcontenti e disservizi – conclude Merra – accentuerebbe le problematiche di un settore già in crisi. In piena fase emergenziale tutto questo non ce lo possiamo permettere”.