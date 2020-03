Melfi e Venosa (PZ): Violano le misure cautelari loro imposte. Due arresti dei Carabinieri

I Carabinieri delle Stazioni di Melfi e Venosa, in due distinte circostanze, hanno arrestato due

persone, un 39enne e un 73enne, entrambe sottoposte a misure cautelari, le cui violazioni hanno

comportato l’emissione a loro carico di un provvedimento restrittivo da parte dell’Autorità

Giudiziaria, che ne ha disposto gli arresti domiciliari.

Nel dettaglio, i militari, a Melfi, hanno eseguito l’ordinanza emessa dal G.I.P. di Potenza nei

confronti del 39enne, che era sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G., in merito al quale, i

Carabinieri, più volte hanno accertato ritardi e, pertanto, violazioni circa il rispetto degli orari

prescritti, motivo per cui gli stessi hanno informato la Procura della Repubblica del capoluogo per

far sì che venisse richiesto e disposto un aggravamento dell’anzidetta misura, finalità che di fatto si

è concretizzata.

Analogamente è avvenuto a Venosa, laddove i Carabinieri hanno arrestato il 73enne, gravato

dall’obbligo di dimora nel comune ma che, a partire dal mese di febbraio scorso, si è reso autore di

una serie di inosservanze alle prescrizioni impostegli per le quali gli operanti hanno inoltrato

apposite informative all’A.G. potentina che pure in questo caso ha proposto ed ottenuto un

provvedimento più afflittivo a carico del destinatario.

Quest’ultimo, nel gennaio dello scorso anno, a Lavello (PZ), all’esito di indagini condotte dai

Carabinieri della locale Stazione e coordinate dalla Procura della Repubblica di Potenza, era stato

arrestato in esecuzione di provvedimento cautelare del locale Ufficio G.I.P. per maltrattamenti in

famiglia e lesioni personale aggravate provocate alla compagna convivente.

