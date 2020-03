Controlli della polizia locale a Matera

Sono 230 le persone controllate dalla Polizia Locale di Matera negli ultimi due giorni nell’ambito dei servizi coordinati dal Questore, Luigi Liguori, per il contrasto alla diffusione del COVID-19.

Nella serata di ieri gli agenti sono intervenuti per soccorrere una persona investita in Via Dante dall’auto guidata da un cittadino iraniano, residente da oltre un anno in Italia, in possesso di una patente di guida priva della traduzione ufficiale in lingua italiana. Il mezzo dell’investitore è risultato inoltre essere privo di assicurazione.

Segnalato alle competenti autorità, sempre nel corso dei controlli effettuati nella giornata di ieri, un cittadino ucraino che transitava in Piazza Vittorio Veneto, privo dei documenti di soggiorno.