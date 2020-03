Polizia Provinciale sulle strade e invito Presidente Guarino a cittadini Lucani

IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE GUARINO AI CITTADINI: FATE UN DIARIO DEI VOSTRI CONTATTI GIORNALIERI E L’IMPEGNO DELLA POLIZIA PROVINCIALE SULLE STRADE LUCANE

Il Presidente della Provincia di Potenza e Sindaco di Albano di Lucania, Rocco Guarino, raccogliendo un suggerimento della consigliera Viviana Cervellino e le sollecitazioni di altri esponenti consiliari, ha predisposto un messaggio inviato a tutti i cittadini invitando i singoli consiglieri provinciali ed i Sindaci, a darne la massima diffusione, come sostegno all’azione complicata e difficile della Task force regionale:

“Agevoliamo il lavoro della Task Force – Compiliamo il DIARIO GIORNALIERO

L’invito è rivolto a tutti i cittadini, basta compilare ogni giorno un diario dove annotare l’elenco degli eventuali contatti interpersonali avuti , al di là del nucleo familiare. Potrebbe agevolarvi nella ricostruzione della catena di contatti qualora ve ne fosse bisogno. Dovrebbe essere un elenco ridotto se rispettate le regole, tranne per chi è costretto per lavoro, salute o assoluta necessità ad averne . Mi raccomando facciamolo tutti. Io lo faccio". Contestualmente, ha colto l'occasione per ringraziare il corpo della Polizia Provinciale che ha voluto dare man forte alle altre forze dell'ordine impegnate sul territorio per garantire il rispetto delle norme emanate a livello nazionale e regionale in materia di prevenzione della diffusione del Covid 19, in una sorta di continua e costante condivisione delle responsabilità e della autodeterminazione dei cittadini a rispettare l'invito a stare a casa. Da qui, appunto, il messaggio di Guarino che ha anche ricordato la piena funzionalità del Numero Verde 800 236 236 a disposizione dei cittadini per le informazioni sensibili di ogni comune della provincia di Potenza che sta registrando continui accessi in materia di comunicazioni utili.