IOMIDIVERTOACASA, LA CAMPAGNA SOCIAL DI WEB STARS CHANNEL E SAVE THE CHILDREN SI DIFFONDE. ADERISCE ANCHE J-AX

Boom di visualizzazioni su YouTube per i video di #iomidivertoacasa, ma la campagna “invade” anche Instagram e TikTok. Il messaggio positivo coinvolge anche J-Ax e il video del suo ultimo singolo “Supercalifragili”

Milano, marzo 2020 – In un momento tanto complicato come quello che sta vivendo l’Italia, è fondamentale che chiunque ne abbia la possibilità faccia sentire la propria voce per sensibilizzare la popolazione sui giusti comportamenti da seguire per contrastare il coronavirus, ma anche per trasmettere messaggi positivi. È quello che stanno tentando di fare la digital company Web Stars Channel e Save the Children con la loro campagna social #iomidivertoacasa: con l’obiettivo di donare speranza e un sorriso ai milioni di ragazzi costretti tra le mura di casa, alcuni dei più popolari content creator del web come Favij, LaSabri, i Mates, Jack Nobile, Danny Lazzarin e Giulia Penna hanno dato il via al fenomeno #iomidivertoacasa, una serie di post, stories e video sui principali social come TikTok, Instagram e YouTube in cui i talenti di Web Stars Channel e molti altri volti noti del web lanciano un messaggio costruttivo e rassicurante ai loro giovani fan, suggerendo loro delle attività divertenti che incoraggino la creatività. Nello spirito della tutela dei bambini in difficoltà di Save the Children, la campagna sta avendo un grande impatto: con l’inizio delle misure restrittive del governo e l’obbligo di permanenza in casa, sono aumentate in modo esponenziale le visite su YouTube e i creator di Web Stars Channel hanno visto un incremento del 30% delle visualizzazioni dei loro contenuti rispetto a febbraio, molti dei video pubblicati sono contraddistinti dall’iniziativa #iomidivertoacasa. La stima è che a fine mese le visualizzazioni del network raggiungeranno i 338 milioni.

Proprio in queste ore, inoltre, è entrato nella “squadra” di #iomidivertoacasa anche il celebre artista J-Ax: il videoclip del suo ultimo singolo “Supercalifragili”, pubblicato su YouTube ieri pomeriggio e girato in piena quarantena, è un collage di divertenti riprese realizzate con lo smartphone tra le mura di casa. Hanno partecipato al video i cantanti Luca Di Stefano e Annalisa, Fabio Rovazzi e molti talenti di Web Stars Channel come i Mates, Danny Lazzarin, Simone Berlini, Nicolo Robbiano. Presenti anche Lorenzo Antonelli, Giulia Costantino e Yasmine Zagare, Jessica Brugali.