CORONAVIRUS: UN CASO ANCHE A MARCONIA.

E’ stato effettuato un tampone su una persona che presentava sintomi già da circa 10 giorni, e si trova presso proprio il domicilio insieme alla sua famiglia a Marconia.

Manifestava sintomi febbrili, per cui il proprio medico curante, ha ritenuto opportuno sottoporlo a tampone, che ha dato un esito positivo. Il cittadino interessato, vive e lavora in Basilicata, e presumibilmente non è da collegarsi al rientro da altre zone d’Italia o dal contagio attraverso un proprio familiare.

E’ sotto stretta sorveglianza e monitoraggio, l’azienda sanitaria e le autorità locali stanno ricostruendo le persone con cui ha avuto contatti sociali, che saranno contattati e visitati.

Lo ha annunciato in un video il sindaco Viviana Verri.