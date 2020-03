COMUNE DI POMARICO DONA 15 MILA EURO A OSPEDALE MADONNA DELLE GRAZIE DI MATERA

Una lodevole iniziativa dell’Amministrazione Comunale di Pomarico. Donati 15 mila euro all’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera. “ Io son della opinione che quando la donazione si fa col cuore, dovrebbe rimanere nell’anonimat. In questo caso però, anche se fatta con il cuore è necessaria renderla pubblica per una serie di motivazioni, una delle quali va evidenziata con particolare importanza : questa donazione infatti, non è solo da parte del sindaco o della Amministrazione Comunale, questa è una donazione fatta da tutti i cittadini di Pomarico ( Sono fondi pubblici e comunale che sarebbero stati “impegnati “ per la nostra comunità). Oggi l‘ospedale di Matera ha bisogno più che mai di un aiuto, anche economico. Aiutiamo chi ci aiuta, aiutiamo il più possibile i nostri “angeli”….sono loro che in questo momento rischiano la propria vita per salvare la nostra. NOI CI SIAMO…..POMARICO c’e’”. E’ il messaggio del primo cittadino Francesco Mancini che ha informato del provvedimento della Giunta Comunale delle ultime ore per un versamento attraverso bonifico, appunto dell’importo di 15 mila euro, a nome della cittadinanza pomaricana, diretto alla Azienda Sanitaria Ospedale “Madonna delle Grazie di Matera” per destinarla a fini connessi alla emergenza Coronavirus, specificando nella causale “DONAZIONE VOLONTARIA PER EMERGENZA VIRUS COVID – 19 ”.

MICHELE SELVAGGI