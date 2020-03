Emergenza Covid-19 – difficoltà dei liberi professionisti

E’ stata inoltrata una nota ufficiale da parte dell’Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Matera al Consiglio Nazionale a tutti gli Ordini degli Architetti PPC di Italia con cui si propongono azioni tali da poter gestire questo tragico momento e porre in atto tutte le azioni che al termine della emergenza possano far ripartire immediatamente tutti i cantieri e le attività che vedono interessati gli architetti.

La stessa nota è stata inviata al Presidente della Regione Basilicata, al Presidente e a tutti i Sindaci della Provincia di Matera.

IL PRESIDENTE

(arch. Pantaleo DE FINIS)