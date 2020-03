CORONAVIRUS: RAFFORZIAMO #DoniAmoBasilicata RACCOLTA FONDI PER POTENZIARE LE TERAPIE INTENSIVE DEGLI OSPEDALI DI POLICORO E MATERA

Il denaro raccolto servirà a potenziare le terapie intensive dei due ospedali lucani. “In momenti di enorme emergenza è necessario riscoprire il senso di comunità”

Per iniziativa di un gruppo di giovani lucani è partita nei giorni scorsi la campagna denominata “#DoniAmoBasilicata”. Un’iniziativa di crowdfunfing tramite l’apposito sito “GOFUNDME” piattaforma tra le più affidabili e trasparenti del mondo. Da un’idea del giovane imprenditore lucano Giuseppe Ferrara, ha trovato l’accoglimento anche di Nicola Padula.

“Crediamo che in questi momenti ci sia bisogno della solidarietà di tutti proprio per non farci trovare impreparati nel malaugurato caso (con tutti gli scongiuri dovuti) dovessimo avere bisogno di un numero di letti di terapia intensiva maggiore di quelli che sono già a disposizione della sanità lucana. Vogliamo inoltre ricordare che per imprese e partire Iva, questo gesto di generosità può essere dedotto dalle tasse”.