In questo fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Barletta hanno deferito in stato di libertà numerose persone per inosservanza delle disposizioni contenute nei recenti DPCM. Nel capillare controllo del territorio i Militari hanno sorpreso molti cittadini intenti in attività ludico ricreative sui due lungomare della città e sulla battigia dove sono state sanzionate delle persone intente nella pesca abusiva di vongole e cozze.

Sabato è stato effettuato in via Alvisi un posto di controllo nel corso del quale sono state verificate singolarmente le autocertificazioni di numerosi Barlettani che senza motivo giravano per la città, residua ma significativa la presenza di cittadini provenienti da altre città della BAT trovati a Barletta senza un giustificato motivo.