Appello agli imprenditori: sostenete nostre strutture ospedaliere

Ilmomento critico che stiamo vivendo a causa dell’emergenza Covid 19 deve essere l’occasione per dimostrare non solo comunione di intenti ma anche di azioni.

Le nostre strutture ospedaliere necessitano urgentemente di attrezzature e materiale sanitario per far fronte a questa gravissima emergenza ed è per questo che rivolgo un appello alle associazioni di categoria ed agli imprenditori del nostro territorio affinché si adoperino per reperire fondi o fare donazioni per l’acquisto dei presidi necessari alle strutture ospedaliere e socio-sanitarie lucane.

Chiedo, quindi, a tutti, anche alle grandi aziende che abbiamo accolto in Basilicata, dalla Ferrero alla FCA, alla Pittini, di sostenere le Istituzioni ed i cittadini lucani in questo momento di necessità straordinario attraverso azioni concrete.

Insieme possiamo farcela. Ognuno con le proprie azioni e con i propri strumenti, nei limiti delle proprie possibilità, deve schierarsi ed essere al fianco di chi è in prima linea per contrastare questa emergenza

Francesca Messina, Coordinamento regionale Fratelli d’Italia