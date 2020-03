Tavolo Verde Puglia e Basilicata: intervenire in tempi brevi

Il presente è rivolto al Governo nazionale, al governatore della regione Basilicata, al Presidente della provincia di Matera, ai sindaci del Metapontino nonché a tutte le autorità che svolgono funzioni e rappresentanza istituzionale.

Gli operatori del settore agricolo ivi compresi i braccianti e tutte le altre figure professionali ad esso collegate stanno vivendo una fase difficilissima a causa e per effetto della devastante pandemia, le cui conseguenze sanitarie ed economiche sono inimmaginabili e mettono in durissima prova le aziende agricole produttrici di beni agroalimentari di prima necessità. Per l’ortofrutta la domanda si è ridotta a più di 1/3 parimenti per il latte e la carne; per alcuni prodotti alimentari, i prezzi di vendita sono sempre meno remunerativi, di fatto è saltato il libero mercato. L’agricoltura, più di altri settori, vive uno stato di guerra in cui soccombe il più debole, il meno tutelato e chi è esposto a maggiori rischi.

Per questa ragione, Tavolo Verde Puglia e Basilicata chiede a chi di competenza di intervenire in tempi brevi per:

Dichiarare lo stato di crisi delle aziende agricole;

Garantire la vendita di prodotti agricoli a prezzi remunerativi a tutti i produttori;

Istituire centri di ritiro di Stato per l’invenduto;

Utilizzare la biomassa per produrre energie da distribuire a titolo gratuito alle produzioni, alle popolazioni e alle aziende agricole;

Sostenere le aziende con robusti incentivi;

Sospendere tutti i tributi, imposte e spese per mezzi tecnici e servizi di natura e origine pubblica.

Revocare ipoteche, aste pubbliche e quant’altro.

Si spera nella realizzazione di quanto richiesto per garantire il bene del territorio e tutelare quanti ne risentono in questo momento particolare.

Tavolo Verde Puglia e Basilicata

Prof. Francesco Malvasi