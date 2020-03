Coronavirus, Rosa: “Giorni difficili ma ce la faremo”

“Ora più che mai siamo tutti con il Presidente Bardi. Oggi, stiamo affrontando con grande senso di responsabilità una pandemia che sta mettendo in ginocchio tutti i Paesi del mondo, l’Italia intera e sistemi sanitari ben più strutturati del nostro, con risultati che ci pongono ancora tra le Regioni con meno contagiati. E se tutti noi continueremo a rispettare tutte le regole di comportamento precauzionali, sono convinto che continueremo a rimanere tale”.

Lo afferma l’assessore regionale all’Ambiente, Gianni Rosa.

“Quando accadono eventi eccezionali di tale portata, chi governa si trova sempre a dover fare scelte difficili, non collaudate, spesso non condivise e molto spesso criticate. Per questo, è il momento di non lasciarci prendere dall’individualismo e da posizioni che, dietro questa disgrazia e sulle spalle dei cittadini, nascondono solo l’intento di riaccreditarsi politicamente. Non accetteremo gli sciacallaggi politici. Non accetteremo posizioni insultanti come quelle della Total che avrebbe fatto bene, se non può o non vuole aiutare la Basilicata, a tacere. In queste situazioni il silenzio è d’oro.

Questo è il momento di essere uniti e rispettosi dei ruoli. È il momento di dimostrare maturità civica e rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e tutte le norme comportamentali per evitare la diffusione del virus. È il momento di stringerci attorno ai nostri operatori sanitari che sono in prima fila per superare l’emergenza tra mille difficoltà, non ultima la scarsità di dispositivi di protezione, alla quale, assicuro, stiamo cercando di rimediare.

Sappiano, però, i Lucani che se serviranno maggiori restrizioni per evitare che il contagio si diffonda di più, ci saranno; se serviranno maggiori postazioni di terapia intensiva, c’è un piano per provvedere in merito; se servirà l’esercito, non avremo remore a chiederne l’ausilio. Sappiano i Lucani che si sta lavorando senza sosta per assicurare che la nostra Regione superi con meno traumi possibili l’emergenza.

Sono giorni difficili ma ce la faremo”.