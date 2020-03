La minoranza Consiliare Patto per Nova Siri – Proposte in Giunta per l’emergenza Covid-19

Abbiamo appena formalizzato al Sindaco ed alla Giunta comunale, dopo aver collaborato e contribuito all’ acquisto di 500 mascherine, ulteriori nostre proposte sull’emergenza coronavirus.

In sinstesi:

#Finanziamento di 10.000,00 euro per l’acquisto di #Kit_test anti-coronavirus e #Dispositivi di protezione individuali ( mascherine/guanti) per coloro i quali sono impegnati in prima linea e per le categorie più bisognose (anziani, famiglie con disabili);

#istituzione ed organizzazione del servizio comunale per la distribuzione dei generi di prima necessità alle categorie meno avvantaggiate.

Prime misure, certamente non risolutive, che riteniamo necessarie per il bene dei cittadini di Nova Siri, tanto da consegnarle all’amministrazione comunale.

Particolare attenzione e tutela va riservata a quanti, in questi giorni, sono impegnati in prima linea nella gestione di questa emergenza, ci riferiamo alle forze dell’ordine, ai vigili urbani, ai componenti del Coc e ai tanti volontari ai quali va, innanzitutto, il nostro #ringraziamento.

Siamo vicini a loro consapevoli che uniti potremo superare questo delicato momento.

#Uniti ce la possiamo fare, da qui l’invito a tutti di #restareaCasa.