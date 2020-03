Emergenza Covid-19: aggiornamento del 20 marzo, ore 18.00

Continua anche la raccolta di fondi promossa dalla Regione per sostenere il servizio sanitario regionale: raccolti ad oggi 83 mila euro

La task force regionale comunica che oggi 20 marzo – con aggiornamento alle ore 18.00 – sono stati effettuati 31 test per l’infezione da Covid-19. Di questi:

20 sono risultati negativi e 11 positivi.

I casi positivi riguardano:

6 il comune di Potenza;

2 il comune di Rapolla;

2 il Comune di Barile;

1 il Comune di Moliterno.

Con questo aggiornamento salgono a 62 i casi positivi registrati in Basilicata per l’infezione da Covid-19.

Tutti i test positivi verranno inviati all’Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti avuti dalle persone risultate positive.

Sono stati eseguiti in totale 532 tamponi. Non ci sono variazioni per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri.

Il prossimo aggiornamento domani, 21 marzo, alle ore 12,00.

Continua intanto la raccolta fondi promossa dalla Regione Basilicata e finalizzata a sostenere il servizio sanitario lucano durante l’emergenza coronavirus. Ad oggi sono stati donati da aziende e cittadini circa 83 mila euro da utilizzare per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. L’iniziativa rientra nell’ambito della campagna di comunicazione “Scacco matto al coronavirus”. Questo il conto corrente sul quale è possibile effettuare una donazione: IBAN IT19Q0542404297000000000382 – Banca Popolare di Bari, intestato a “Regione Basilicata”.