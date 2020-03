Coronavirus: Quarto (Bp) “Via libera manovra finanziaria 2020, fondamentale per rilanciare l’economia lucana”

“Il Consiglio regionale ha approvato la legge di stabilità regionale 2020,il bilancio di previsione pluriannuale 2020-2022 e il collegato alla legge di stabilità regionale 2020, tutti provvedimenti fondamentali per dare ossigeno all’economia lucana in grave crisi come quella nazionale, a seguito del diffondersi della piaga del Coronavirus”. Lo afferma Piergiorgio Quarto, consigliere regionale di Basilicata positiva . “Importante anche la decisione di destinare 1,5 milioni di euro per l’acquisto di presidi sanitari per esigenze legate al Covid-19. Il Consiglio regionale ha approvato tutti i provvedimenti sopra elencati a maggioranza,cosi facendo è stato possibile reperire importanti risorse in settori fondamentali come l’istruzione,beni e attività culturali,ambiente e politiche sociali. Una particolare menzione – continua Quarto -meritano il settore del trasporto,dell’agricoltura e del turismo,tutti adeguatamente finanziati. Settori nevralgici,cruciali per l’intera economia regionale,indispensabili per garantire un pur minimo sviluppo nei difficilissimi anni futuri per la nostra regione. Grande il senso di responsabilità dimostrato da tutti i Consiglieri regionali, è il momento dell’unità e della solidarietà. Solo così – conclude Quarto – riusciremo a fronteggiare l’emergenza sanitaria ed economica. La politica, le istituzioni saranno veramente dalla parte delle famiglie e delle imprese. Partecipazione e spirito di collaborazione sono fondamentali,sicuri che tutto andrà bene”.

