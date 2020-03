CORONAVIRUS: APPROVATO IN GIUNTA PACCHETTO PRIME MISURE IMPRESE E LAVORATORI

La Giunta Regionale nella seduta di oggi ha approvato un pacchetto di primi provvedimenti urgenti di sostegno alle imprese e ai lavoratori per l’emergenza epidemiologica da COVID 19 convenuti in cinque delibere predisposte dal Dipartimento Attività Produttive. Lo riferisce l’assessore regionale alle Attività produttive Francesco Cupparo.

Tra gli interventi figurano: una misura di sostegno a favore di imprese, liberi professionisti che hanno già attivato a o attiveranno a favore dei propri dipendenti un piano aziendale di smart working. L’istituzione di un fondo per la concessione di prestiti a tasso zero per micro imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti anche per esigenze di liquidità. Il differimento dei termini di scadenza per l’ultimazione, l’avvio degli investimenti agevolati con strumenti di incentivazione regionale; la sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti agevolati concessi da Sviluppo Basilicata Spa a valere sullo strumento finanziario del Micro Credito.

La Giunta ha deliberato l’adesione della Regione Basilicata all’ Accordo per il credito 2019 così come modificato con l’Addendum sottoscritto il 6/03/2020 tra ABI e Associazioni di categoria, che prevede la sospensione, tra l’altro, delle rate di mutuo attivate dalle imprese lucane per la realizzazione di programmi di investimento agevolati a valere su strumenti di incentivazione regionale.