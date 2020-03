Anticipo pensioni – Riscossione alla Poste a partire dal 26 marzo

Lo Spi Cgil di Basilicata fa sapere che l’Inps ha emesso un’ordinanza sull’anticipo delle pensioni il cui accredito riguarda i pensionati che riscuotono la pensione alle poste. Sono 240.000 i pensionati che riscuotono in contanti; 600.000 con libretto postale senza postmat, il resto hanno il postmat (diversi milioni). Tutti questi potranno riscuotere a partire dal 26 marzo. Le Poste dovranno stabilire lo scaglionamento. Non è interessato il sistema bancario. I pensionati che riscuotono in contanti presso le banche sono soltanto 37.000. La pensione si potrà riscuotere in qualunque ufficio postale.

Nicola Allegretti

Segretario generale Spi Cgil Basilicata