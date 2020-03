Raccolta differenziata, a Castellaneta parte il ritiro a domicilio delle persone sole e in difficoltà

In conseguenza all’emergenza sanitaria che in questo momento coinvolge

anche la nostra comunità, nello spirito di essere sempre più vicini ai

cittadini più deboli e bisognosi, Vi comunichiamo la partenza del

servizio di ritiro domiciliare dei rifiuti urbani e dei

pannolini/pannoloni già previsto nel servizio di raccolta dei rifiuti

comunale.

Tutti coloro i quali si trovano nelle seguenti condizioni:

di essere in regola con il pagamento della TARI;

di essere affetto da una patologia medica che rende impossibile poter

conferire, in maniera autonoma, i rifiuti prodotti presso la propria

abitazione;

che la patologia medica è stata regolarmente accertata e certificata da

una struttura sanitaria pubblica;

di non avere altro familiare convivente, ovvero assistente domiciliare,

in grado di provvedere all’ordinario conferimento dei predetti rifiuti

urbani.

possono chiamare il seguente numero verde 800 821697, attivo dal lunedì

al sabato, dalle ore 8 alle 12, per concordare con l’operatore il giorno

del ritiro e le modalità con cui devono essere conferiti i rifiuti agli

operatori ecologici che provvederanno al ritiro.

Si fa presente che tale servizio è esclusivamente riservato ai cittadini

che si trovano nelle già menzionate condizioni di cui si dovrà

dichiararne il rispetto all’atto della richiesta telefonica del

servizio.

L’amministrazione comunale provvederà alla verifica della veridicità dei

requisiti e nel caso di dichiarazioni mendaci si procederà in

ottemperanza all’art. 495 Codice penale.

«Si tratta di un servizio che avevamo in programma di lanciare nei

prossimi mesi – commenta l’Assessore alle politiche ambientali Giuseppe

Angelillo – ma che abbiamo preferito attivare in questo momento di

difficoltà, con la convinzione questo servizio aggiuntivo va incontro ai

bisogni di molti anziani e delle fasce più deboli della nostra

comunità».

«Anche attraverso il miglioramento del nostro servizio di igiene urbana

– conclude il primo cittadino Giovanni Gugliotti – dobbiamo affrontare

questo momento di emergenza, stando vicini soprattutto alle persone sole

e in difficoltà, perché, mai come in questo momento, non possiamo

lasciare nessuno solo».