PERSONALE SANITARIO VITTIME COVID-19 SIA RICONOSCIUTO STATUS VITTIME TERRORISMO E DOVERE PERSONALE SANITARIO IN PRIMA LINEA NELLA GUERRA AL COVID-19. ESTENDERE I DIRITTI PREVISTI PER LE VITTIME DEL TERRORISMO E DEL DOVERE

CONTRAMIANTO indirizza una lettera accorata al Premier Conte affinchè il Governo preveda

tra le prossime misure di intervento per l’emergenza sanitaria da Coronavirus anche la

possibile estensione di quanto già vigente in termini di benefici economici per le Vittime del

Terrorismo e del Dovere riconoscendo specificamente tale Status a tutto il personale sanitario

che ha subito o subisca lesioni anche mortali nello svolgimento della propria professione a

difesa della salute dei pazienti nella cura del COVID-19.

Sono i nostri “ Eroi “ è il personale sanitario in prima linea contro il COVID-19 il

pericoloso virus. Una guerra combattuta nella trincea delle corsie, degli ambulatori, delle

ambulanze , che espone il personale sanitario a maggiori rischi e fatiche rispetto alle

normali condizioni di lavoro ed è per questo che vanno aumentate le tutele, prevedendo

più rilevanti garanzie anche sociali per chi ogni giorno in campo rischia la vita .

Estendere i DIRITTI che l’ordinamento riconosce con particolari indennità economiche in

favore del personale dello Stato che abbia riportato lesioni o infermità a causa

dell’espletamento del proprio servizio anche al personale sanitario Vittima del COVID-19

impegnato giornalmente sul fronte dell’emergenza per la tutela della salute dei cittadini .

CONTRAMIANTO indirizza una lettera accorata al Premier Conte affinchè il Governo

preveda tra le prossime misure di intervento per l’emergenza sanitaria da Coronavirus

anche la possibile estensione di quanto già vigente in termini di benefici economici per

le Vittime del Terrorismo e del Dovere riconoscendo specificamente tale Status a tutto il

personale sanitario che ha subito o subisca lesioni anche mortali nello svolgimento della

propria professione a difesa della salute dei pazienti nella cura del COVID-19.

Ad oggi una parte degli infetti da Coronavirus è rappresentata dal personale sanitario

che eroicamente svolge quotidianamente il proprio servizio tra gli ammalati una

situazione che gli espone a maggiori rischi di contagio. Una condizione che il personale

sanitario vive giornalmente e per la quale si sono già verificati alcuni casi mortali mentre

non sono da escludere tra i guariti una possibile riduzione della capacità polmonare

compresa tra il 20% e il 30%, con un danno permanente che dovrà essere

opportunamente valutato.

Correlati