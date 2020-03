MONITORAGGIO DEI SERVIZI DI CONTROLLO D.P.C.M. 8 E 9 MARZO 2020

Premesso che la fondamentale regola di comportamento da osservarsi da parte di tutti i cittadini è non uscire di casa, ad eccezione degli spostamenti dettati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità, da motivi di salute ovvero per il rientro presso la propria abitazione, domicilio o residenza, le Forze di Polizia e le Polizie Locali continuano ad effettuare i servizi di controllo in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in questa Provincia, previsti dai Decreti del Presidente del Consigli dei Ministri dell’ 8 e 9 Marzo 2020.

A far data dal 10 marzo 2020, si registrano i seguenti dati:

Persone controllate: 5630 ;

persone denunciate ex art. 650 C.P: 99

persone denunciate ex artt.495 e 496 C.P.: 3;

Esercizi commerciali controllati: 2309 ;

Titolari esercizi commerciali denunciati ex art. 650 C.P.: 6;

Titolari esercizi commerciali sanzionati amministrativamente: 1;

Sospensione esercizi commerciali ex art. 15 D.L. 14/2020: 2.