Messaggio di mons. Antonio Giuseppe Caiazzo per donazione somma Ospedale di Matera

“Carissimi,

come Chiesa di Matera – Irsina, in questo momento di grande difficoltà ed emergenza sanitaria, con risvolti economici negativi in tutti i settori, dopo aver contattato il Collegio dei Consultori, avvisato l’Economo Diocesano, ritengo che il nostro apporto, per quanto piccolo, sia importante.

Contattato il Direttore Sanitario dell’ospedale di Matera, Dott. Giovanni Santarsia, ho comunicato l’intento da parte della nostra Chiesa di sostenere l’acquisto di attrezzature (ventilatori polmonari) e materiale medico.

Per il momento mettiamo a disposizione 35 mila euro.

Sono certo che ogni goccia d’acqua, in questo momento, serva per venire incontro alla criticità che stiamo sperimentando.

Affidiamo tutti i contagiati della nostra Lucania, d’Italia, del mondo intero, le famiglie sofferenti, i medici e paramedici, farmacisti, volontari, Croce Rossa e Protezione Civile, i nostri governanti, le forze dell’ordine, alla Vergine SS. Della Bruna perché li custodisca sotto il suo manto di Madre. Preghi Lei per noi e con noi.

Vi abbraccio e benedico”.

✠ Don Pino